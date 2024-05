Gazzetta - Mercato Milan, caccia all'attaccante: la pista più complicata è quella che porta a Sesko

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti e farà un grosso investimento durante il prossimo mercato estivo. Da settimane, ormai, i nomi che circolano sono sempre gli stessi: i più caldi sono sicuramente quelli di Joshua Zirkzee del Bologna e Benjamin Sesko del Lipsia. L'olandese costa i 40 milioni della clausola, ma per lui si sono mosse squadre di Premier League (Arsenal su tutte) e la Juventus.

Più complicata invece è la pista che porta a Sesko, per due motivi: prima di tutto non ha una clausola e il suo prezzo parte da almeno 70 milioni. Inoltre, il Lipsia non sembra intenzionato a cederlo facilmente, a meno che non arrivi un'offerta davvero irrinunciabile. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.