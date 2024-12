Gazzetta - Mercato Milan: idea Bragança se Bennacer non darà garanzie

Ismael Bennacer è tornato in campo domenica contro la Roma dopo oltre mesi dell'operazione al polpaccio in seguito al grave problema muscolare rimediato in nazionale a settembre. Le prossime settimane saranno importanti per capire se l'algerino darà garanzie, soprattutto dal punto di vista fisico, o se il Milan dovrà cercare un nuovo innesto a centrocampo che è il reparto dove la coperta è più corta.

Se Bennacer non dovesse dare le risposte sperate, nel mazzo di Jorge Mendes, procuratore di Sergio Conceiçao, si può pescare Daniel Bragança, centrocampista classe 1999 dello Sporting Lisbona che viene valutato 15 milioni di euro. In questa stagione, il portoghese ha finora collezionato, tra tutte le competizioni, 21 presenze segnato 4 gol.