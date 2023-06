MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Potrebbe essere terminata domenica contro il Verona l'avventura in rossonero di Junior Messias: secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, tra i giocatori del Milan in uscita questa estate, c'è anche l'attaccante esterno brasiliano, autore in questa stagione di 6 gol in 36 presenze.