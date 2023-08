Gazzetta - Mercato Milan: l'approccio del Burnley per Origi non ha avuto seguito

Da settimane il Milan sta provando a vendere Divock Origi, ma per ora la sua cessione continua a non andare in porto. Uno degli ultimi club che si è interessato al giocatore rossonero è stato il Burnley, ma l'approccio degli inglesi per il belga non ha avuto seguito e a oggi è un’ipotesi da non considerare. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.