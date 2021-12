Gazzetta - Mercato Milan, per la difesa piacciono di giovani Badiashile del Monaco e Omeragic dello Zurigo

Il Milan continua come sempre a guardare con attenzione il mercato dei giovani e chissà che non possa puntare su uno di loro già a gennaio dopo il grave infortunio di Simon Kjaer: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, tra coloro che vengono tenuti d'occhio con grande attenzione dal Diavolo ci sono Benoit Badiashile, 20enne giocatore del Monaco che ha una valutazione di 30 milioni di euro, e Becir Omeragic, 19enne centrale dello Zurigo il cui cartellino costa circa 12 milioni.