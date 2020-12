Gli uomini di mercato del Milan potrebbero/dovrebbero intervenire a gennaio per aggiungere alla rosa di Pioli almeno un altro difensore centrale. Ma non sono esclusi colpi in altri reparti. Solo su un ruolo - scrive La Gazzetta dello Sport - c’è chiusura netta: quello del vice-Ibrahimovic. I vertici rossoneri, infatti, intendono dare fiducia a Rebic, Leao e Colombo.