Gazzetta - Milan, Adli potrebbe lasciare: il club valuterà la cessione del giocatore in estate

Destino segnato per Yacine Adli. Il calciatore è stato pagato 8,5 milioni dal Milan del 2021 ma è approdato solo in estate alla corte di Stefano Pioli. Cambi di ruolo per lui che però non è riuscito a conquistare la fiducia del tecnico rossonero. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore verrà ceduto in estate.