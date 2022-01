Gazzetta - Milan-Bailly: la trattativa con lo United e l’impegno in Coppa d’Africa contrastano con la necessità di inserirlo in fretta in gruppo

Tra i profili seguiti dal Milan per rinforzare la sua difesa in questa finestra di mercato invernale c'è anche Eric Bailly del Manchester United anche se, come scrive questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la trattativa con il Manchester United e l’impegno in Coppa d’Africa contrastano con la necessità di inserirlo in fretta nel gruppo rossonero.