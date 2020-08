Tiemoué Bakayoko continua a lanciare messaggi al Milan per tornare in rossonero e per farlo è pronto anche a ridursi l'ingaggio. Il club di via Aldo Rossi, che è alla ricerca di nuovi rinforzi in mezzo al campo, ci sta pensando e possibili novità su questo affare potrebbero arrivare la prossima settimana. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.