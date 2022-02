Gazzetta - Milan, Botman gradirebbe moltissimo il trasferimento in rossonero in estate

Sven Botman è da tempo in cima alla lista dei desideri del Milan per rinforzare la sua difesa. E la stima è ricambiata anche dal giovane difensore centrale del Lille: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, nell'incontro di ieri con i dirigenti rossonero, gli agenti del giocatore del Lille hanno infatti ribadito che al loro assistito piacerebbe moltissimo trasferirsi a Milanello la prossima estate.