Gazzetta - Milan, c'è ottimismo dopo gli ultimi colloqui positivi con l'agente di Renato Sanches

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Tra gli obiettivi di mercato del Milan per la prossima stagione, c'è anche Renato Sanches, centrocampista in uscita dal Lille. Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, in questi giorni stanno procedendo in maniera positivi i contatti con il suo agente Jorge Mendes per definire l'operazione e per questo in via Aldo Rossi c'è un certo ottimismo su questa trattativa che potrebbe presto arrivare alla fumata bianca.