Gazzetta - Milan, casting sempre aperto per il trequartista: Vlasic è il più costoso

E' sempre aperto il casting in casa rossonera per il nuovo trequartista che dovrà prendere il posto in rosa di Hakan Calhanoglu. Come spiega questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i profili seguiti dai rossoneri sono sempre diversi: si va dal prestito di Rmasey, all'interesse per Isco, Ziyech e Vlasic, il quale è l'obiettivo più costoso visto che il CSKA Mosca chiede 30 milioni di euro per la sua cessione.