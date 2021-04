Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, nelle prossime settimane il Milan discuterà con il Real Madrid del futuro di Brahim Diaz, arrivato la scorsa estate in prestito secco: l'obiettivo del club di via Aldo Rossi è quello di trovare una formula che dia una posizione di forza al Diavolo, ovviamente sempre che non abbia costi troppo impegnativi.