Gazzetta - Milan, dalla Samp potrebbe arrivare anche Ronaldo Vieira

Andersen, Praet ma non solo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giampaolo potrebbe portare al Milan anche il centrocampista Ronaldo Vieira, che il tecnico chiama affettuosamente “Il bambino”. Per caratteristiche - osserva la rosea -sarebbe il sostituto ideale di Bakayoko, vista la capacità di giocare sia da mezzala che da regista difensivo. La sua valutazione è inferiore ai 10 milioni. La Samp da lui si aspettava qualcosa in più in questa stagione a livello di presenze e continuità, ma ha 20 anni: il tempo è dalla sua.