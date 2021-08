Gazzetta - Milan-Florenzi, accordo ad un passo: possibile chiusura in giornata

Alessandro Florenzi è vicinissimo ad indossare la maglia del Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe trovato la formula giusta per convincere la Roma: prestito oneroso a un milione di euro e diritto di riscatto fissato a circa cinque. Le parti si riaggiorneranno nel pomeriggio e l'accordo definitivo potrebbe arrivare già in giornata.