Gazzetta - Milan-Giroud: i colloqui tra il centravanti e il Chelsea sono attesi in settimana

I prossimi saranno giorni molto importanti per il possibile futuro in rossonero di Olivier Giroud: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, sono attesi in settimana i colloqui tra il giocatore e il Chelsea per trovare l'accordo in merito alla risoluzione del contratto che lega il francese ai Blues. Una volta svincolato, l'attaccante potrà firmare con il Diavolo.