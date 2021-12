Gazzetta - Milan, idea Luiz Felipe per gennaio: è in scadenza con la Lazio nel 2022

Tra le idee di mercato del Milan dopo l'infortunio di Simon Kjaer, c'è anche Luiz Felipe, difensore centrale della Lazio: come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore ha una contratto in scadenza nel 2022 e non sarà facile convincere i biancocelesti a lasciarlo partire con sei mesi di anticipo senza ricevere un buon indennizzo economico.