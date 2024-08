Gazzetta - Milan, il club arabo su Adli è tornato a ribadire il suo interesse. Ma il francese non è convinto

Come scrive questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Yacine Adli continua ad essere mirino di un club arabo che negli ultimi giorni ha ribadito il suo interesse per il centrocampista francese. Per ora però l'ex Bordeaux non ha dato il suo via libera in quanto è poco convinto della destinazione nonostante la ricca offerta economica che gli è stata presentata.

Questi i numeri di Aldi con il Milan nella stagione 2023-2024:

PRESENZE SERIE A: 24

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 3

PRESENZE TOTALI: 33

MINUTI IN CAMPO: 1860'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 5