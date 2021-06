Gazzetta - Milan, il riscatto di Tonali è ai dettagli: i rossoneri otterranno uno sconto di circa 10 mln sui 35 previsti inizialmente

Milan e Brescia stanno limando gli ultimi dettagli, poi potranno ufficializzare il passaggio in rossonero a titolo definitivo di Sandro Tonali. Nonostante una stagione con qualche alto e basso, il Diavolo vuole sul giovane regista anche per il futuro e per questo sta definendo gli ultimi dettagli per la sua acquisizione a titolo definitivo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club di via Aldo Rossi dovrebbero ottenere uno sconto di circa 10 milioni sui 35 previsti inizialmente.