In estate, il Milan ha preso il giovane centrocampista Yacine Adli a titolo definitivo dal Bordeaux, salvo poi lasciarlo in prestito per una stagione ai francese. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Diavolo avrebbe però ora messo in atto delle manovre per provare ad anticipare a gennaio il suo arrivo a Milanello, ma servirà l'ok del Bordeaux.