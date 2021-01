Gazzetta - Milan in pressing su Calhanoglu: rinnovo più vicino

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di Calhanoglu. L’incontro di ieri con il l’agente del giocatore non è bastato a colmare la differenza tra domanda e offerta, ma qualcosa si è mosso rispetto agli approcci di fine 2020. Nel mezzo ci sono gli immancabili bonus e la trattativa prosegue su questo fronte. Il Milan ha già dimostrato buona volontà, alzando la propria offerta, e Calhanoglu sta mantenendo la parola di non guardarsi intorno. Il clima è costruttivo: le parti di rivedranno all’inizio della prossima settimana.