Gazzetta - Milan, incerto il futuro di Adli: ipotesi cessione in prestito nella prossima stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Yacine Adli aveva incuriosito molti tifosi in estate, ma poi ha visto pochissimo il campo: appena 114 minuti divisi in quattro partite. Quale sarà il futuro? Difficile dirlo ora, ma non va dimenticato che per portarlo a Milanello i rossoneri hanno investito dieci milioni di euro. Per questo un'ipotesi concreta potrebbe essere essere la sua cessione in prestito in estate per risollevarne le quotazioni. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.