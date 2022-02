Gazzetta - Milan-Inter, non solo Scamacca: derby di mercato anche per Viti dell'Empoli

MilanNews.it

Gianluca Scamacca non è l'unico giocatore seguito in questo momento sia dal Milan che dall'Inter: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, si prospetta un derby di mercato anche per Mattia Viti, difensore centrale classe 2002 dell'Empoli. Nelle ultime settimane è emerso l'interesse dei nerazzurri, ma il giovane giocatore viene tenuto d'occhio con grande attenzione anche dagli osservatori rossoneri.