Gazzetta - Milan, Jorge Mendes è in contatto con Maldini: i due parlano del rinnovo di Leao e di Renato Sanches

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina scrive che Jorge Mendes, noto agente, è in contatto con Paolo Maldini. I due parlano del rinnovo di Rafael Leao, ma non solo: il discorso tra il dirigente rossonero e il procuratore portoghese finisce infatti spesso anche su Renato Sanches, obiettivo di mercato del Diavolo in caso di addio di Franck Kessie a fine stagione.