Gazzetta - Milan-Jovic: i rossoneri pensano ad un'operazione alla Brahim Diaz

Tra i nomi caldi per l'attacco del Milan, c'è anche quello di Luka Jovic del Real Madrid, per il quale sono in corso dei contatti tra i dirigenti rossoneri e il suo agente. Per il momento, il club di via Aldo Rossi non ne ha ancora parlato con il club spagnolo, ma starebbe valutando di impostare eventualmente un'operazione alla Brahim Diaz, quindi un prestito secco con l'idea di discutere successivamente del possibile riscatto. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.