Gazzetta - Milan, l'idea Vlasic dipenderà dal rinnovo di Calhanoglu

Tra i nomi recentemente accostati al Milan per la prossima sessione di mercato figura anche il trequartista Vlasic. Il talento del Cska Mosca, secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport, sarà un'idea percorribile per il Milan solo in caso di mancato rinnovo di Calhanoglu. Nonostante il discorso prolungamento per il turco, al momento, sia in standby, nella dirigenza rossonera filtra ottimismo per il rinnovo del 10.