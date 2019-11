Gazzetta - Milan, le questioni Ibra e rinnovo di Donnarumma potrebbero ritrovarsi strettamente intrecciate

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la questione Ibrahimovic potrebbe intrecciarsi con il rinnovo di Gigio Donnarumma: il procuratore di entrambi è Mino Raiola che presto dovrà incontrare la dirigenza milanista per parlare del prolungamento del giovane portiere e chissà che nel discorso non venga inserito anche il possibile ritorno a Milanello dello svedese.