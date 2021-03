Gazzetta - Milan, Maignan in pole se non rinnova Donnarumma

Maignan del Lille guadagna posizioni virtuali nel borsino rossonero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sulla ricerca, da parte del Milan, di un eventuale sostituto di Donnarumma (il rinnovo di Gigio resta comunque la priorità del club). La valutazione del portiere francese si aggira intorno ai 20 milioni, ma il contratto in scadenza tra un anno potrebbe permettere di spuntare uno sconto sul prezzo. E non vanno sottovalutati gli ottimi rapporti tra il Lille e il fondo Elliott, che in passato ha sostenuto il proprietario Gerard Lopez con un prestito.