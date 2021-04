Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Milan eserciterà in estate il diritto di riscatto per Soualiho Meité, il quale è quindi destinato a diventare un giocatore rossonero a titolo definitivo. Per trattenere il centrocampista francese, il Diavolo dovrà versare 8 milioni di euro nelle casse del Torino.