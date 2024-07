Gazzetta - Milan, offerta dall'Arabia Saudita per Adli: i rossoneri chiedono almeno 15 milioni

Oltre ad Ismael Bennacer, un altro giocatore del Milan è finito nel mirino di un club arabo: si tratta di Yacine Adli, per il quale è arrivata un'offerta che i rossoneri però ritengono troppo bassa in quanto chiedono almeno 15 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista francese. I soldi che arriveranno dall'eventuale cessione dell'ex Bordeaux serviranno per finanziare qualche colpo in entrata come per esempio quelli di Fofana e Samardzic.

Questi i numeri di Aldi con il Milan nella stagione 2023-2024:

PRESENZE SERIE A: 24

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 3

PRESENZE TOTALI: 33

MINUTI IN CAMPO: 1860'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 5