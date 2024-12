Gazzetta - Milan, Okafor via a gennaio? Piace in Germania e in Inghilterra

Noah Okafor, anche a causa di alcuni infortuni, non sta assolutamente convincendo in questa stagione. Eppure la sua annata era iniziata alla grande con un gol al Torino alla prima giornata, ma poi il suo rendimento è stato sempre più deludente. Ora lo svizzero è fuori per infortunio e intanto iniziano a circolare voci su una sua possibile partenza a gennaio per lasciare spazio ad un nuovo rinforzo (piacciono per esempio Akliouche del Monaco e Leweling dello Stoccarda).

Anche Samuel Chukwueze, deludente pure lui fino a questo momento, potrebbe andare via, ma l'indiziato principale lasciare il Diavolo a gennaio è Okafor che ha estimatori sia in Germania che in Inghilterra. Arrivato a Milanello nell'estate 2023 dal Salisburgo, l'attaccante svizzero ha collezionato finora 52 presenze in maglia rossonera e ha segnato 7 gol.