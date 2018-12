Gazzetta - Milan, panchina a rischio per Gattuso: il club può lasciargli ultima spiaggia

Gennaro Gattuso, panchina appena a un filo: <i>Gazzetta.it</i> conferma che lo zero a zero di Frosinone era uno dei risultati non ammessi dalla società, dopo quello con Torino e Bologna, e la sconfitta interna con la Fiorentina. Non resta che capire se la dirigenza gli lascerà ancora un chance fra tre giorni con la Spal a San Siro, e la logica parrebbe indirizzare la situazione verso questo scenario, dal momento che l’ultima partita dell’anno solare è alle porte e dopo ci sarà tempo e modo per valutare e prendere eventuali decisioni.