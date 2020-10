Gazzetta - Milan, per la difesa resta aperta la pista Nastasic ma lo Schalke tentenna sul prestito

Viste le difficoltà per arrivare a Tomyasu e Milenkovic, per il Milan, che è sempre alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Pioli, resta aperta la pista che porta Matija Nastasic, giocatore dello Schalke 04 che i rossoneri potrebbero prendere in prestito. I tedeschi però tentennano, i rossoneri a loro volta non intendono finanziare l’acquisto definitivo, quindi sembra complicato arrivare ad un'intesa visto che mancano solo quattro giorni alla chiusura del mercato.