Gazzetta - Milan, pronti 20 milioni per Emerson Royal

vedi letture

Il Milan cerca un nuovo terzino destro di spinta che sappia ribaltare l’azione e per questo ha messo da tempo di occhi su Emerson Royal, giocatore classe 1999 del Tottenham. Il club inglese era partito da una valutazione iniziale di 30 milioni di euro, ma ora sembra aver abbassato le sue pretese. In via Aldo Rossi sperano che 20 milioni, cioè la spesa ipotizzata dal Diavolo per il terzino destro, possano bastare per convincere gli Spurs a lasciar partire il brasiliano.

Questi i numeri stagionali di Emerson Royal con la maglia del Tottenham:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 22

PRESENZE FA CUP: 1

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1333'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 4