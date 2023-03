Gazzetta - Milan-Retegui: profilo che piace, ma niente aste

MilanNews.it

L'Inter punta forte su Mateo Retegui, ma non è l'unico club italiano sulle sue tracce: come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, il suo profilo interessa anche al Milan che in estate dovrà intervenire per rinforzare il suo reparto offensivo. I rossoneri non sono però intenzionati a partecipare ad aste per il cartellino dell'attaccante italo-argentino del Tigre.