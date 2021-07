Gazzetta - Milan, sempre più in salita la pista che porta a Tadic

Per la trequarti rossonera, un nome che è stato accostato con insistenza al Milan negli ultimi giorni è stato quello di Dusan Tadic, 32enne capitano dell'Ajax. Questa pista, però, secondo La Gazzetta dello Sport, è sempre più in salita in quanto il club olandese fa muro perchè non vuole assolutamente perdere il suo giocatore di riferimento.