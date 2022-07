Gazzetta - Milan, serve uno sforzo in più per De Ketelaere ma la distanza con il Bruges è colmabile

MilanNews.it

Milan e Bruges continua a trattare, ma per il momento non è ancora arrivata la fumata bianca per il trasferimento in rossonero di Charles De Ketelaere: come spiega La Gazzetta dello Sport, serve un ulteriore sforzo da parte del Diavolo in quanto l'ultima offerta da 30 milioni di euro tra base fissa e bonus non sarebbe stata ritenuta sufficiente dal club belga. A ballare dovrebbero essere più o meno 5 milioni, una distanza quindi assolutamente colmabile.