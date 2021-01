Gazzetta - Milan-Simakan: il giocatore ha garantito fedeltà ai rossoneri nonostante le voci sul Lipsia

Mohamed Simakan è sempre stato il primo obiettivo del Milan per la difesa, ma l'infortunio al ginocchio ha cambiato i piani dei rossoneri che hanno deciso di mettere per ora in stand-by questa trattativa e riparlarne poi in estate con lo Strasburgo. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore è disposto ad aspettare il Diavolo: sia lui che il suo entourage hanno infatti fedeltà all’opzione milanista nonostante le voci sempre più insistenti sul Lipsia (in Germania danno praticamente per fatto il suo passaggio al club tedesco).