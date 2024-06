Gazzetta - Milan su Emerson Royal: il Tottenham chiede più di 20 milioni, a 18 si può chiudere

vedi letture

Le parole di Emerson Royal ("So che il Milan è in contatto con il Tottenham, hanno chiesto informazioni su di me. Per me è molto gratificante perché nel Milan hanno giocato tanti giocatori brasiliani. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Quella del Milan è una maglia molto importante e pesante. Sapere che squadre del genere mi stanno seguendo mi rende molto felice") hanno confermato l'interesse del Milan nei suoi confronti. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sull'operazione e spiega che un accordo di massima sul contratto è già stato trovato tra il brasiliano e il Diavolo.

Per quanto riguarda invece la trattativa tra i due club, il Tottenham chiede qualcosa in più di 20 milioni di euro per il suo cartellino, i rossoneri puntano a pagare una cifra leggermente inferiore. La trattativa è in corso e la sensazione è che intorno ai 18 milioni si potrebbe chiudere per la felicità di tutte le parti in causa.