Gazzetta - Milan su Mohamed-Ali Cho: piace a mezza Europa

C’è anche il Milan sulle tracce di Mohamed-Ali Cho, talentuoso 17ettenne di proprietà dell’Angers. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovanissimo attaccante piace a mezza Europa: in Italia, oltre ai rossoneri, anche Inter e Juventus lo stanno seguendo con particolare attenzione e interesse. Cho ha talento, ma è ancora troppo presto per immaginare il suo futuro: si tratterebbe, dunque, di un colpo in prospettiva.