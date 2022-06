Gazzetta - Milan tra De Ketelaere e Zaniolo: più facile arrivare al belga

MilanNews.it

Per rinforzare la trequarti rossonera, tra i nomi più caldi che vengono accostati al Milan ci sono quelli di Charles De Ketelaere e Nicolò Zaniolo. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, tra i due il preferito sembra essere il belga del Bruges in quanto è anche quello più facile da prendere. Al momento pare esserci più possibilità di vedere lui in rossonero del numero 22 della Roma.