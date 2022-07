Gazzetta - Milan, Ziyech esce allo scoperto: vuole i rossoneri e farà pressing sul Chelsea

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Hakim Ziyech ha le idee chiare, vuole lasciare il Chelsea e provare una nuova avventura al Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il trequartista che piace molto a Maldini e Massara potrebbe adottare la stessa strategia di Lukaku, che ha chiesto la cessione ai Blues, in modo da favorire il suo approdo in rossonero e in questo senso i suoi agenti si sono già messi in moto.

Ci sono però gli ostacoli relativi allo stipendio e alla formula. Il marocchino guadagna attualmente 5 milioni di euro, bonus compresi. E questo target non sarebbe in linea con la politica rossonera che punta ad un tetto intorno ai 4,5 milioni netti. Molto dipende, però dalla formula che verrà adottata. In caso di prestito secco non ci sarebbero i presupposti per avvalersi dello sconto del Decreto Crescita, visto che occorre almeno una residenza biennale in Italia per godere dei vantaggi fiscali. Potrebbe quindi essere presa in considerazione una formula che converrebbe a tutti e a tal proposito gli eccellenti rapporti tra i due club possono essere molto utili per arrivare felicemente al traguardo. Nei prossimi giorni ci saranno contatti ufficiali, ma intanto il primo passo è stato fatto da Ziyech, che vuole iniziare una nuova avventura al Milan.