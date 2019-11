Gazzetta - Non solo Juve: i top club osservano Donnarumma

Tutti pazzi per Gigio, non soltanto la Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i top club europei (come il Psg) osservano Donnarumma. Tra tutte le squadre alla finestra, la Juve sembra essere quella con più possibilità, ma nel frattempo i bianconeri stanno per rinnovare il contratto di Szczesny. Per quanto riguarda il Milan, sarà dura rinnovare il contratto del giovane portiere. La proprietà ha bisogno di far cassa e nessuno meglio di Gigio può garantire plusvalenze.