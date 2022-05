Gazzetta - Origi, tentativo del Villarreal ma lui vuole il Milan

MilanNews.it

Divock Origi diventerà nei prossimi giorni un nuovo giocatore del Milan. Il belga, che sbarcherà in rossonero a costo zero visto che è in scadenza di contratto con il Liverpool, ha voluto fortemente il club di via Aldo Rossi: nelle scorse settimane, il Villarreal aveva fatto un tentativo, mettendo sul piatto anche un'offerta economica più alta rispetto a quella del Diavolo, ma il giocatore non ha cambiato idea perchè vuole solo il Milan. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.