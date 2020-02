In caso di mancata conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione, il primo obiettivo di Maldini e Boban è Massimiliano Allegri, ma il suo non è l'unico nome sulla lista: secondo La Gazzetta dello Sport, a Paolo e Zvone piace anche Marcelino, ex allenatore di Villarreal e Valencia.