Gazzetta - Renato Sanches, Milan e Lille vicine all'accordo: la trattativa si può chiudere a breve

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Il futuro di Renato Sanches potrebbe colorarsi presto di rossonero: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, Milan e Lille non sono lontane dal trovare un accordo per il centrocampista portoghese che in via Aldo Rossi viene visto come l'erede di Franck Kessie nella rosa milanista. La trattativa potrebbe chiudersi a breve.