Gazzetta - Rinnovo Gigio, il Milan conferma la sua offerta: 8 milioni netti

In attesa di capire quale sarà la decisione finale del giocatore, il Milan conferma la sua offerta per il rinnovo di Gigio Donnarumma, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno: il club di via Aldo Rossi ha infatti messo sul piatto 8 milioni di euro netti a stagione. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega anche che i dirigenti rossoneri non andranno oltre a questa cifra.