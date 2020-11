Gazzetta - Rinnovo Gigio: il Milan farà di tutto per tenersi stretto il suo giovane portiere

In casa rossonera, continua a tenere banco la questione del rinnovo di Gianlugi Donnarumma, che, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarà forse l’operazione più complicata che attende i dirigenti milanisti nelle prossime settimane. Gigio è però troppo importante per il Milan e quindi il club di via Aldo Rossi farà di tutto per tenerselo stretto.