Gazzetta - Riscatto Pellegri: oggi nuovo contatto Milan-Monaco. Il Torino osserva...

In merito al futuro di Pietro Pellegri, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che oggi potrebbe essere nuovo contatto importante tra il Milan e il Monaco per parlare del possibile riscatto da parte dei rossoneri dell'attaccante. Il giocatore è attualmente in prestito al club di via Aldo Rossi con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro: i due club proveranno a rinegoziare i termini dell’accordo. A monitorare con attenzione questa situazione è anche il Torino che punta a prenderlo in prestito non appena diventerà un giocatore del Milan a tutti gli effetti.