Gazzetta - Tonali si taglia lo stipendio: il Milan ha apprezzato il gesto

Per la fede rossonera e per il desiderio di continuare a vestire la numero 8 dell’idolo Gattuso, anche Tonali ha rinunciato a qualcosa, ovvero a una parte dello stipendio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, proprietà e dirigenti hanno apprezzato molto il gesto del centrocampista, che è stato determinante per chiudere la trattativa con il Brescia. L’intesa è stata raggiunta, ci sono solo da sbrigare le ultime formalità.